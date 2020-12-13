«Быть улыбчивой и позитивной»: Анна Семенович раскрыла секрет хорошего настроения

За свою жизнь многие не раз сталкиваются с разочарованием и отчаянием. И некоторые не знают лекарств от этих недугов и впадают в депрессию. Однако артистка Анна Семенович нашла свой способ избавления от обид. Рецепт счастья исполнительница записала в личном микроблоге.

Анна призналась, что в ее жизни было много «ненастных» дней. Но телеведущая не привыкла сдаваться. Семенович рассказала, что ее мир перевернуло чтение Нила Уолша, Дипака Чопра, Джона Кехо, Диспензы и других авторов. Литература о духовном начале человека, произведения о психологии помогли Анне понять, что люди желают другим зла только из-за собственной слабости.

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«Вы так часто пишите мне про позитив и спрашиваете, как я могу все время быть улыбчивой и позитивной. Я решила раскрыть вам свой секрет», — написала Семенович.

Артистка рассказала, что ее неоднократно предавали, после чего она не могла остановиться и подолгу плакала. Но вскоре пересмотрела свое отношение к миру.

«Я изменила отношение к ситуации, и теперь я просто улыбаюсь происходящему и говорю себе: малышка, ты такая прекрасная и добрая душа, но не всем людям повезло быть такими, и они по-прежнему делают другим больно», — резюмировала певица.

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