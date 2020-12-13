«Должно быть здесь»: Екатерина Волкова показала, какую прическу носила раньше

Исполнительница роли Веры в сериале «Воронины» разместила на личной странице в сети фотографию своего старого имиджа. Екатерина Волкова рассказала поклонникам, что раньше красилась в блонд.

Артистка призналась, что давно не отдает предпочтение светлым тонам для покраски волос. Знаменитость выбрала для себя привычный ее зрителю образ и не собирается его менять. Однако архивный снимок решила оставить в своем профиле.

«Кто-то пересматривает свои старые фотки, чтобы всплакнуть об уходящей молодости, а я для того, чтобы напомнить себе — пора записаться на покраску волос», — пошутила Екатерина.

Актриса назвала такой снимок стимулом для походов к парикмахерам.

«Нашла фото несколько дней назад, решила, что оно все-таки должно быть здесь», — резюмировала Волкова.

А вот поклонникам артистки понравилась и такая версия Екатерины Волковой.

«Какая красота!!! Необыкновенная!», «Вам очень хорошо со светлыми волосами», «Вам очень идет», «Отличная фотка! Екатерина, Вы всегда были красавицей. Блондинка, брюнетка… Но Вы прекрасны!», «С ума сойти! Какая же вы потрясающая», — написали подписчики в комментариях под фото.

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