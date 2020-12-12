«Мое тело было в синяках и ушибах!»: Лобода объяснила отказ выйти на сцену «Золотого граммофона»

Главное музыкальное событие года – премия «Золотой граммофон» — осталось в этом году без Светланы Лободы. За несколько минут до выступления певица устроила скандал за кулисами и покинула ВТБ Арену, где проходили съемки концерта.

Организаторы мероприятия обвинили артистку в непрофессионализме. Они заявили, что Лобода обиделась на то, что одна из ее коллег – певица Мари Краймбрери – должна была выступить с похожим номером.

— Она узнала, что в гримерке у певицы Мари Краймберри тоже есть ванна. И со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать, — сообщили они.

Позже Светлана Лобода прокомментировала сложившуюся ситуацию. По ее словам, все было не совсем так.

— Когда две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная, мы две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах. И за час до концерта, я узнаю, что за два номера до меня, режиссер «Граммофона» решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны и поставить его рядом с моим номером. Конечно, я попросила расставить эти номера хотя бы по программе. И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие сегодня в «Золотом Граммофоне» просто невозможно, — отметила звезда порталу SUPER.

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