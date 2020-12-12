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Басков получил премию «Золотой граммофон» в красном бархатном костюме, вышитым золотом

Это уже 18-я награда в коллекции певца.

Басков получил премию «Золотой граммофон» в красном бархатном костюме, вышитым золотом
Николай Басков. Фото: Инстаграм

Николай Басков привык удивлять общественность яркими нарядами. Певец никогда не ограничивал себя в одежде. Если у Филиппа Киркорова главной фишкой в образе являются перья и стразы, то Басков «застолбил» золотые оттенки.

Так, на премию «Золотой граммофон» Николай Басков пришел в красном бархатном костюме, вышитым золотом. Подчеркнул образ певец глянцевыми «золотыми» ботинками.

Кстати, долгожданную премию Басков получил. Это уже 18-я награда в его коллекции.

Недавно Николай спел дуэтом с популярным блогером Даней Милохиным. И практически на всех новогодних концертах они выступали вместе.

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