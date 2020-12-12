«Счастлива»: Настя Каменских в сверкающем платье в пол с разрезом вышла на красную дорожку

Настя Каменских уже больше года живет в браке с Потапом. Поклонники были рады, когда влюбленные перестали скрывать свой роман. Много лет певица пела в дуэте с Алексеем Потапенко, но теперь он стал ее мужем и продюсером. Примечательно, что даже после замужества девушка не поменяла свой стиль. Она по-прежнему выступает в смелых и женственных образах. Порой сам Потап снимает возлюбленную в элегантных платьях.

На днях Настя вышла в свет. В этом году было очень мало светских мероприятий из-за коронавируса. Однако «Украинская песня года» все же состоялась. Для появления на красной дорожке певица готовилась ни один день. Она облачилась в мерцающее платье в пол с закрытыми верхом и разрезом на подоле. Девушка дополнила лук туфлями на шпильке и крупными сережками. Каменских сделала афро-кудри и яркий макияж.

Позже в соцсети артистка поделилась снимками, на которых похвасталась наградой.

«Счастлива получить награду „Песня Года 2020“ от „Музыкальной Платформы“ за трек A Huevo. Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур — мексиканской и украинской!» — написала звезда.

Поклонники одарили девушку комплиментами. многие признались, что такие наряды идут певице. «Настя, какая вы шикарная! Поздравляю», «Крутое платье», «Какая женственная», «Очень стильная», «Прям голливудская звезда», «Такая вы роскошная», «Настя, это чума», «Мне так нравится, ходи так всегда», «Ох, красоточка», — прокомментировали пост подписчики.

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