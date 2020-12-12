«Без булок никак?»: поклонники Агаты Муцениеце осудили актрису за откровенное фото

Исполнительница главных ролей в сериалах «Гражданский брак» и «Закрытая школа» опубликовала «пляжное» фото на своей странице в сети. Агата Муцениеце показала соблазнительные изгибы возле бассейна. Однако вместо слов восхищения, она встретила шквал негативных комментариев.

Поклонники Агаты привыкли видеть от молодой мамочки другой контент. Муцениеце обычно размещает видеоролики игр с дочерью и сыном или поднимает важные социальные вопросы. Но недавно знаменитость усердно совершенствовала свою физическую форму. А на отдыхе артистка позволила себе похвастаться упругими бедрами.

«Агата, кому это показываешь?», «А без булок никак?», «Как-то пошловато,» «Агата, это не твое, не надо портить имидж», «Неудачное фото», «Солидность и уважение пропали», — написали подписчики в комментариях под фото.

Некоторые из них посчитали, что Муцениеце специально выкладывает подобные снимки, чтобы привлечь внимание бывшего мужа. Более того, кто-то даже сравнил Агату с мимолетным увлечением Прилучного — актрисой Мирославой Карпович.

«Прилучный, наверное, все лоти искусал. Тут такая попа сочная, а там доски», «Эх, Пашка, Пашка», — заявили поклонники.

Смотрите также: