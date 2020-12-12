«Под громкую музычку»: Пегова облачилась с дочкой в дутые пуховики для поездки по Москве

Ирина Пегова всегда была разносторонней личностью. Она стала актрисой, хоть и выросла в небольшом городе Выкса. Девушка играет в театре и регулярно появляется в кино. А недавно она стала участницей «Ледникового периода». Теперь девушка учится удивлять судей, демонстрируя поддержки и разные элементы на льду. Поклонники и друзья заметили, что артистка заметно похудела за несколько месяцев тренировок.

Так как съемки шоу уже завершились, теперь у Ирины больше свободного времени. Субботу, 12 декабря, она провела со своей дочкой Татьяной. Девочку актриса родила, когда была в браке с Дмитрием Орловым. С ним девушка развелась еще в 2011 году. Свой выходной девушка провела с 14-летней наследницей. Они устроили поездку на машине по Москве. Пегова оделась одном стиле с дочкой. Она предстала в черном дутом пуховике, а ее наследница — в белом. Они также надели по яркому свитеру.

«Обожаю совместные поездочки под музычку! Под громкую музычку», — заявила артистка.

Поклонники отметили, что Ирина выглядит счастливой. При этом многие заметили, что дочка растет ее копией. «Как здорово, когда мама и доченька на одной волне», «Доченька уже взрослая и красивая, как мамочка!», «По доброму завидую вашей дочери, вы классная», «Счастлив ребенок, который взял все прекрасное от мамы и все хорошее от папы! Счастья вам! Красивые!», «Какие вы обе классные девчонки!», «Как дочка похожа на Ирину», — прокомментировали пост подписчики.

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