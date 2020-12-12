«Нос станет еще больше»: Екатерина Варнава объяснила, почему опасается беременности

36-летняя артистка так и не избавилась от комплексов по поводу своей внешности.

Звезда Comedy Woman — Екатерина Варнава — призналась, почему до сих не стала мамой. Отсутствие детей артистка связывает со своими страхами по поводу внешности.

Варнава никогда не скрывала, что прибегала к пластическим операциям. Знаменитость не только изменила цвет волос, но и исправила цвет глаз, а также делала ринопластику. Неправильная, по мнению Екатерины, форма носа является ее главным комплексом. Даже после операции актриса находит его неидеальным. И именно поэтому телеведущая переживает, когда речь заходит о беременности.

«Знаешь, что меня пугает? Все говорят, что, если я забеременею, мой нос станет еще больше», — обратилась Варнава к Иде Галич во время выпуска шоу «Плохие песни» для YouTube-канала Slow, slow, slow.

Напомним, что сама Галич воспитывает 10-месячного сына Леона. Поэтому блогер постаралась успокоить коллегу.

Отметим, что после расставания с хореографом Константином Мякиньковым Варнава начала новую романтическую историю. Ее избранником стал театральный режиссер Александр Молочников. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, влюбленные счастливы вместе. А разговоров о материнстве Варнава старается избегать.

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