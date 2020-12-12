«Мой Саня. Птенчик. Уже пять лет»: Нинидзе тепло поздравила сына от Плетнева с днем рождения

Как отметила актриса, ее наследник – особенный человек.

Актриса Нино Нинидзе в Instagram тепло поздравила своего единственного сына Александра с днем рождения. Ему исполнилось пять лет.

«Пять лет назад этот день стал для меня самым главным праздником. 12.12.15 родился особенный человек. Мой сын. Мой невероятный. Мой Саня. Птенчик. Уже пять лет». Нино Нинидзе

«Поздравляем вашего сына. Какой он у вас уже большой», «С именинником. Парень растет настоящим красавцем», «Мамин сын. Безумно хорош собой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отцом сына Нино Нинидзе является популярный актер Кирилл Плетнев. Через несколько лет после рождения малыша звездная пара, к сожалению, распалась. Как отмечал Кирилл Плетнев, он всю жизнь мечтал встретить на своем пути боевую подругу, но все его романы, как и женитьба, не позволяют сделать вывод, что это ему удалось.

Добавим, что у Нино Нинидзе сейчас роман с актером Максимом Виторганом. Общих детей у них пока нет.

Смотрите также: