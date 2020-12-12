«Будь здоров!»: Иосиф Пригожин поздравил Эмина с днем рождения

Муж певицы Валерии уделяет внимание не только своей возлюбленной, но и друзьям и коллегам. Иосиф Пригожин не забывает поздравлять своих близких с важными событиями. А делает он это с помощью собственного микроблога. К слову, недавно в личном профиле продюсера появилась фотография, на которой Пригожин запечатлелся с исполнителем Эмином Агаларовым.

Иосиф Пригожин разместил фото улыбающегося музыканта и поздравил именинника с 41-летием.

«Дорогой, с Днем рождения тебя! Будь здоров! Самое главное, оставайся таким же внимательным и порядочным!», — пожелал Пригожин.

Поклонники Агаларова присоединились к словам продюсера и пожелали здоровья артисту:

«С Днем рождения, обожаемый Эмин! Удачи во всем, успехов в творчестве и крепкого здоровья!», «Эмин, с Днем рождения! Оставайтесь таким же искренним, порядочным и замечательным. Человеком с великолепным воспитанием!».

Стоит отметить, что не только Иосиф Пригожин поделился архивным снимком с Эмином в этот день. Но и певица Жасмин разместила совместное фото и пожелала творческих успехов коллеге по сцене. Кстати, сама Жасмин на фото отметилась в монохромном луке. Для образа исполнительница выбрала бирюзово-зеленую гамму.

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