«Вопросы есть еще?»: Дима Билан вновь заинтриговал поклонников романтическим видео

38-летний певец не расстается со своей новой подругой.

Поп-исполнитель Дима Билан, несмотря на разницу в возрасте и социальный статус, кажется, всерьез увлекся своей подопечной на проекте «Пацанки-5». Недавно на личной странице артиста появился ролик, где Билан попытался объяснить, что объединяет его и Настю Петрову.

Знаменитости записали короткое видео под песню о чувствах. Губы Билана и Петровой едва не соприкасались в кадре. Интригующей стала и подпись к публикации от Димы:

«Ну как-то так. Вопросы есть еще?».

Примечательно, что даже продюсер певца — Яна Рудковская — оставила свой комментарий под роликом.

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«Да уже нет», — написала Яна, намекая на серьезность намерений артиста по отношению к девушке.

Поклонники Димы Билана тоже поверили, что между Настей и Димой что-то больше, чем просто пиар. Некоторые из фанатов признались, что были удивлены выбором Билана, однако они по-настоящему порадовались за кумира:

«Господи, это произошло! Спасибо, зайки. Очень-очень понравилось», «Много лет наблюдаю за Димой.Честно, думала, что в его вкусе девушки другого типажа. Но Дмитрий не перестает удивлять. Видимо, любовь творит невозможное».

Но не все подписчики увидели в постах Билана намеки на любовь и серьезные отношения:

«А разве в его вкусе девушки?», «Причем тут любовь! У них просто дружба, можно сказать, совместные посты! Дима — артист, это всего игра».

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