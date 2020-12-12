Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова показала, как ее младший сын делает первые шаги

Саша появился на свет в январе нынешнего года.

Бывшая жена рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова в Instagram поделилась милой видеозаписью, на которой ее младший сын Саша делает первые шаги. При этом она включила знаменитую советскую песню «Топает малыш».

«Первые шаги», — кратко подписала она видеозапись.

«Малыш-крепыш», «Это, конечно, незабываемые моменты в жизни ребенка», «Такой лапочка. Сладкий плюша», «Поздравляю. Пусть эти маленькие ножки вырастут до папиного размера, чтобы было кому коллекцию папиной обуви донашивать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Саша родился в январе 2020 года. Его отец — известный баскетболист Андрей Зубков. Именно к нему от рыжего «Иванушки» ушла Марина Банкова. От музыканта у нее, как известно, двое сыновей – Иван и Артемий.

Как рассказывал Андрей Григорьев-Апполонов, их общие с Банковой дети проводят примерно поровну времени с мамой и отцом. Никаких разногласий в паре после расставания не возникло.

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