Фотограф Пугачевой поделился фото юной Королевой с Киркоровым в рамках тура в поддержку Ельцина

Известной исполнительнице тогда было всего 23 года.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным кадром. На фотографии можно увидеть совсем еще юную певицу Наташу Королеву в обществе поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Звезды о чем-то мило беседуют. Фотография была сделана в рамках знаменитого тура «Ельцин – наш президент» в 1996 году.

«Воспоминания. Конец девяностых годов», — подписал снимок Роман Родин.

«Роман, это очень раритетное фото», «Ой, какая классная Наташка-хохотушка», «Какое классное фото. Отличные воспоминания», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 1996 году звезды отечественной эстрады активно гастролировали по городам страны с поддержкой кандидата в президенты Бориса Ельцина. В итоге он смог одержать победу на выборах. Позже он отмечал, что немаловажную роль в этом сыграли как раз звезды, которые были на его стороне.

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