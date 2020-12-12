«А почему так мало сердечек стало?»: Яна Кошкина в красивом платье сверкнула пышной грудью

Телеведущая в очередной раз спровоцировала своих многочисленных подписчиков.

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram в очередной раз спровоцировала своих многочисленных подписчиков. Она поделилась кадром, на котором запечатлена фотографом в красивом платье. При этом без проблем можно рассмотреть ее упругую и очень пушную грудь, которая мало кого может оставить равнодушным.

«А почему так мало сердечек стало? Всем хороших выходных!» Яна Кошкина

«Стесняюсь спросить: «А какой у вас размер?» «Дом строить собираюсь. Что на стене за панели? Цвет прикольный», «Яна вся какая-то перетянутая стала, не узнать. А была классная», «Яна. Никого не слушайте. Вы просто сама прелесть. Всем бы такие формы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что одно время Яну Кошкину подозревали в романе с юмористом Гариком Харламовым. Позже звезда появилась на шоу «Камеди Клаб», где, по сюжету, боролась за сердце Харламова вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

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