«С годовщиной!»: Степан Меньщиков и Ангелина Монах отпраздновали ситцевую свадьбу

Жена шоумена и звезды «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах в Instagram обратилась к своей второй половинке. Пара отпраздновала ситцевую свадьбу. Уже год они счастливы в обществе друг друга.

Как отметила Монах, для нее Меньщиков — любимый, родной, единственный и самый хороший мужчина на свете. Он самый надежный, сильный, верный и замечательный человек в ее жизни.

«Я безумно рада, что основными ценностями в нашей семье всегда являются искренность, взаимная забота, любовь, понимание и согласие. Спасибо за то, что ты даешь мне не только ежеминутное тепло, но и прочную уверенность в завтрашнем дне. Я безумно тебя ценю, люблю и боготворю. С годовщиной!» Ангелина Монах

Напомним, что Ангелина Монах и Степан Меньщиков не так давно приняли решение покинуть проект «Дом-2», чтобы больше времени уделять любимому ребенку. Сейчас они заняты воспитанием совместной дочки Степании, которая, как две капли воды похожа на своего отца.

Смотрите также: