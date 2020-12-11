«Отличнейший сегодня день»: жена Макаревича поздравила музыканта с 67-летием кадром с отдыха

Фотограф и журналистка Эйнат Кляйн уже год счастлива в браке с певцом.

Жена музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича фотограф и журналистка Эйнат Кляйн в Instagram тепло поздравила своего любимого мужа с 67-м днем рождения. Она опубликовала совместный кадр с любимым человеком, который был сделан во время отдыха на яхте. На фото женщине нежно обнимает звездного исполнителя.

«Отличнейший сегодня день», — подписала она очень нежную и чувственную фотографию.

«Вы просто шикарная пара. Молодцы», «Мои поздравления. Вы просто лучшие», «С праздником вас двоих. Пусть все ваши мечты сбываются», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Эйнат Кляйн на 31 год моложе своего мужа. Они познакомились как раз во время совместного отдыха. Про женщину известно, что она по профессии историк. Окончила институт Бар-Илана в Израиле. Занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки.

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