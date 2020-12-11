«Мы с мамой 20 лет тому назад»: Кончаловский поделился архивным кадром с Аринбасаровой

Известной советской актрисе в этом году исполнилось уже 74 года.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил архивный кадр, который был сделан в двухтысячном году. На снимке он запечатлен со своей звездной мамой актрисой Натальей Аринбасаровой. Ему было тогда 34 года, а его матери – 54.

«Мы с мамой 20 лет тому назад». Егор Кончаловский

«Ваша мама очень красивая», «Такие небесные женщины рождаются раз в сто лет», «Какая счастливая ваша мама. Заботливый и любящий сын рядом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Аринбасарова три раза была замужем. Ее первым супругом стал режиссер Андрей Кончаловский. Именно в этом браке на свет появился сын Егор. С 1970 по 1980 год Наталья Аринбасарова состояла в браке с художником-постановщиком и живописцем Николаем Двигубским. Третьим мужем Натальи Аринбасаровой стал кинорежиссер Эльдор Уразбаев. Правда, с ним она никогда не была официально расписана. Они жили гражданским браком.

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