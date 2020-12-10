Стильно утеплилась: Бузова в мини-платье и белоснежной шубе станцевала на ковровой дорожке

Телеведущая решила выглядеть безупречно на SnowПати. Она пообщалась с Аллой Михеевой в стильном образе. Девушка даже спела дуэтом с Давой.

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. В этом году она попробовала свои силы в фигурном катании. Девушка стала участницей шоу «Ледниковый период». Если сначала у нее мало что получалось, то потом она дошла до финала благодаря своему усердию. При этом девушка успевала сниматься в «Доме- 2» и появляться на светских раутах. Каждый раз для появления на публике она тщательно подбирает образы.

10 декабря в «ВТБ Арене» состоялась своеобразная вечеринка SnowПати. На концерте, где все появляются исключительно в белом, Ольга предстала в мини-платье и тулфлях-лодочках. Она увиделась с известными тиктокерами, включая Даню Милохина и выступила на сцене, исполнив восемь песен. Вместе с ней спел ее возлюбленный Дава, который облачился в белоснежный костюм. Они даже поцеловались на сцене, вызвав восторг публики.

А потом на ковровой дорожке Ольга пообщалась с Аллой Михеевой. Они вместе станцевали и исполнили хит «Танцуй под Бузову». При этом певица накинула поверх платья белоснежную шубу из натурального меха. Девушка поддержала тренд, так как недавно многие модницы купили по шубе: Ксения Бородина, Полина Гагарина, Анастасия Решетова и другие звезды.

А вот покинула шоу Бузова не в шубе, а в черном пуховике-пальто. Она сделала фото со своей командой. Девушка была рада выступить на арене впервые за долгое время.

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