Ольга Бузова в белоснежном мини-платье и сверкающих туфля-лодочках «оторвалась» на SnowПати

Девушка исполнила восемь своих треков, а также показала длинные ноги на ковровой дорожке и записала видео с популярными тиктокерами. Телеведущей даже удалось оседлать быка.

Ольга Бузова привыкла быть в центре внимания. 18 лет она уже участвовала в шоу «Дом-2», а теперь является главной ведущей телепроекта. Более того, она стала популярной певицей. Телеведущая знает, что многие артисты не верили в ее успех, но уже с первых треков у нее выросла армия поклонников. В 2019 году она регулярно ездила на гастроли, собирая полные залы фанатов, а в этом году из-за пандемии коронавируса девушка почти не выступала.

Однако 10 декабря в «ВТБ Арене» состоялось ежегодное мероприятие SnowПати. Своеобразная белая вечеринка была организована «Музыкой Первого», на которой выступили популярные исполнители. Еще за день до мероприятия Ольга приехала на репетицию и отметила, что готовит что-то интересное. А в день вечеринки она предстала на ковровой дорожке в белом мини-платье, похожем на жакет, со стразами и причудливыми лацканами. Ее аутфит дополнили мерцающие туфли-лодочки. Бузова сделала яркий макияж и высокий хвост.

За кулисами девушка встретила звезд «Тик-Тока». Сначала она пообщалась с Артуром Бабичем.

«Я выступаю, я пою восемь песен, а ты сколько?» — похвасталась Ольга. «У тебя есть восемь песен? Я думал только эта „Мало половин“», — признался парень. «Охрана», — шутя закричала она в ответ.

Потом к ним присоединился Даня Милохин. Вместе с тиктокерами телеведущая сняла ролик под свой хит «Снежинки». На этом веселье не закончилось. Девушка обнаружила в холле скульптуру быка, которую решила оседлать. Девушка вновь похвасталась стройными ногами. На сцене Бузова тоже произвела фурор, вызвав восторг у публики.

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