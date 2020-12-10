«Просто зависть»: Гагарина в топе-корсете и в облегающих шортах обнажила рельефные бедра

Полина Гагарина многим знакома по «Фабрики звезд». Преданные фанаты следят за творчеством девушки много лет. Певица успела за минувшие годы феноменально похудеть. Теперь она делает все, чтобы оставаться в форме. Артистка регулярно занимается спортом. А недавно к ее тренировкам присоединилась трехлетняя дочка Мия. Девочка с радостью делает упражнения вместе с мамой. Поклонники, в свою очередь, часто критикуют блондинку за худобу.

На днях Полина облачилась в золотое мини-платье для выступления. В соцсети девушке стали писать хейтеры, которые раскритиковали ее фигуру. А на следующий день артистка опубликовала видео, на котором предстала в смелом образе. Она позировала на стуле в молочном топе-корсете и нюдовых микрошортах, облегающих фигуру певицы. Гагарина принимала чувственные позы, демонстрируя изящные и рельефные бедра.

«Уже сегодня в 00.00 наступит моя зима», — написала она.

На этот раз поклонники одарили артистку комплиментами. Многие отметили, что она обладает безупречной фигурой и выглядит очень нежной. «Ну, какая вы офигенная», «Какая нежность и чувственность», «Так женственно, так нежно, просто восторг!», «Хороша чертовка», «Самая красивая, прекрасная, чудесная, гениальная», «Красотка, когда уже я возьмусь за себя, чтобы так классно выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

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