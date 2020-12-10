Дорого-богато: Екатерина Варнава брендовой косметикой вывела фанатов из себя

Екатерина Варнава — успешна, востребована и хорошо зарабатывает. У рекламодателей звезда Comedy Woman пользуется популярностью, на ее страничке в Instagram часто появляется реклама различных брендов.

Одна из последних публикаций посвящена косметике премиального бренда. Екатерина не скупилась на эмоции: «Не лишайте никого этой радости подарить вам заветный чемодан с косметикой».

«Для эстетического наслаждения и праздничного настроения», — пишет актриса.

Настроение у знаменитости на высоте, накануне ей исполнилось 36 лет. Теплые слова и подарки прилетели от коллег по творческому цеху, пишет ФАН.

В комментариях одна из подписчиц отметила, что подобный набор далеко не каждому по карману.

«Не всем по карману такие чемоданчики», — написала поклонница актрисы.

В полемику вступила еще одна фанатка Варнавы, подогрев жаркий спор относительно того, стоит ли тратить баснословные суммы за бренды.

«Работать не пробовали?» — вступилась за Екатерину ее верная почитательница, которая, судя по всему, осталась на стороне артистки.

Это замечание тут же вызвало волну возмущения. Многие поспешили высказать свое мнение, отметив, что в стране есть люди, которые получают 15 тысяч рублей, и этой суммы с трудом хватает на продукты и коммуналку.

Примечательно, что сама Екатерина в дебаты вступать не стала. Однако в одном из интервью девушка призналась, что злить ее не стоит. Она вполне может постоять за себя в любой словесной перепалке, пишет сайт «Актуальные новости».