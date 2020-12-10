Счастье в глазах: в Сети обнародовали редкое фото Лизы Галкиной в компании Галины Волчек

Поклонники семьи Аллы Пугачевой, ведущие аккаунт, посвященный ее жизни, опубликовали в Сети кадр, некогда сделанный Примадонной. На фото предстают ее дети Гарри и Лиза Галкина с безвременно ушедшей Галиной Волчек.

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«Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше…» — подписали снимок фанаты.

Руководитель театра «Современник» и малыши светятся лучезарными улыбками, по кадру видно, как тепло Галина Волчек относилась к наследникам певицы. Дети, чувствуя ее добро, называли ее трогательно «бабой Галей».

Долгое время Волчек мечтала увидеть Аллу Борисовну на сцене своего театра, но народная артистка предпочла сохранить статус подруги. А вот старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте блистает на сцене «Современника», играя в спектаклях «Скамейка» и «Двое на качелях».

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