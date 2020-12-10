«Любимому Мирончику пять лет»: Костюшкин умилил архивным видео с сыном-младенцем в бэби-слинге

Певец Стас Костюшкин в Instagram опубликовал архивное видео, которое было сделано пять лет назад, когда на свет появился его младший сын Мирон. На кадрах музыкант держит ребенка в специальном бэби-слинге и танцует вместе с ним. Мирон, надо сказать, находится в некотором шоке и не может понять, что происходит вокруг него.

«Любимому Мирончику сегодня пять лет! Юля, спасибо тебе за это чудо! P.S. Видео пятилетней давности». Стас Костюшкин

«Вы просто космос», «Стас, вы совсем не изменились за последние пять лет в отличие от сына», «С днем рождения. Бесконечного счастья и здоровья», «Поздравляем вашего Мирончика. Великолепный мальчишка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что от третьей жены у Стаса Костюшкина двое сыновей. Кроме Мирона есть еще Богдан. Он на девять лет старше Мирона. Также у музыканта есть сын Мартин от второго брака. Музыкант поддерживает с ним отношения. В этом году Мартину исполнилось уже 17 лет.

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