«Кумиры десятилетий»: фотограф Пугачевой опубликовал архивный кадр Примадонны с Кобзоном

Как отметил Роман Родин, приближаются радостные минуты в жизни нашего шоу-бизнеса, связанные с Новым годом.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил уникальный кадр из прошлого. На фотографии запечатлена яркая исполнительница в компании своего друга — музыканта Иосифа Кобзона, который, к сожалению, уже покинул этот мир.

«Приближается Новый год, а с ним вспоминаются радостные минуты в жизни нашего шоу-бизнеса. Алла Пугачева, Иосиф Кобзон! Кумиры десятилетий». Роман Родин

Напомним, что Иосиф Кобзон, который пользовался огромным уважением и авторитетом в мире шоу-бизнеса, ушел из жизни в августе 2018 года. На тот момент ему было 80 лет.

Отметим, что проблемы со здоровьем у Иосифа Кобзона начались еще в начале двухтысячных годов. Его мучили сильные боли в спине. Певцу был поставлен диагноз межпозвоночная грыжа. А в 2005 году медики обнаружили у артиста онкозаболевание. Несмотря на это, исполнитель продолжил выступать на сцене, гастролировать и смог прожить еще много лет.

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