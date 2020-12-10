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Роза Сябитова уточнила, что успела посчитать во сколько обойдется ее новогодний стол

Знаменитая сваха призналась, что готовит на большую компанию.

Роза Сябитова уточнила, что успела посчитать во сколько обойдется ее новогодний стол
Роза сябитова посчитала, во сколько обойдется ее новогодний стол. Фото: globallookpress.com

Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась планами на Новый год. Она уже продумывает меню, выбирает блюда и декорации для дома. 31 декабря Роза Раифовна ждет большую компанию в гости. Признается, что из-за пандемии соскучилась по объятиям и поцелуям с родными и близкими.

«У меня вот сейчас дилемма, если честно! Я даже своих подписчиков спрашиваю, как лучше провести последний день года», — рассуждает телеведущая в беседе с ФАН.

Варианта два: посвятить последний день года отдыху или заняться праздничным столом и готовкой.

«Мы, женщины, а особенно татарские, — целый день 31-го что-то готовим, все это делаем, а потом просто бездыханные валимся с ног и, как правило, засыпаем в час-два ночи», — рассуждает Сябитова.

Она посчитала во сколько обойдется новогодний стол. Говорит, не дешево, если заказать еду в ресторане с доставкой на дом получится та же сумма, что уйдет на продукты.

«И я не говорю о каких-то там лобстерах и тому подобном! Но «зур бялиш» точно буду заказывать в ресторане, потому что времени и сил на это тратить как-то не хочется», — рассказала знаменитая сваха.

Традиционно, она готовит на новогодний стол огромными порциями. Говорит, за фигуру не переживает. После праздников садится на диету и приводит себя в форму.

Ранее знаменитая сваха поделилась своим мнением, есть ли шанс выйти замуж после 50 лет. Она отметила, что среди ее клиентов все чаще встречаются взрослые женщины, сообщает 5-tv.ru.

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