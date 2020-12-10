Навка, облаченная в кожаный костюм цвета горячего шоколада, повеселилась с Мироновым

В столице обсуждают выход спектакля «Горбачев» в Театре наций. Вопреки ожиданиям постановка вовсе не повествует о политических деяниях первого президента России, а напротив, имеет очень жизненный сюжет. Об этом рассказала в личном блоге Татьяна Навка, которая пришла на премьеру вместе со старшей дочерью Сашей Жулиной.

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«Необыкновенно трогательный, интеллигентный, душевный спектакль… о любви и человеке. Идея, задумка, постановка, продуманность деталей великолепны, не говоря об игре актеров (а их всего двое на сцене: Евгений Миронов и Чулпан Хаматова) и режиссерской работе Алвиса Херманиса! Нам с моей старшей дочерью очень понравилось, в конце даже до слез! Как же круто, сделали этот спектакль и как же я обожаю, когда талантливые люди делают талантливо свою работу!» — поделилась эмоциями со своими подписчиками фигуристка.

После премьеры она встретилась в банкетном зале с Евгением Мироновым и Ольгой Слуцкер, чтобы отметить успех постановки. Звезда предстала в кожаном костюме оттенка горячего шоколада, акцентировав талию черным широким ремнем с золотистой пряжкой. К ней олимпийская чемпионка подобрала колье в виде крупной цепи и браслет.

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