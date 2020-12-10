«Какие упругие персики»: Агата Муцениеце в горчичном мини-бикини порезвилась под струями воды

Агата Муцениеце в этом году снова стала свободной девушкой. Она не скрывала, что у нее есть проблемы в личной жизни с Павлом Прилучным. В начале года они расстались, из-за чего актриса сильно переживала. Однако потом она стала регулярно заниматься спортом, сниматься в разных проектах и посещать светские рауты. Поклонники отметили, что после развода девушка похорошела. А в начале декабря она устроила себе отдых на Мальдивах.

Первые дни на курорте Агата старалась расслабляться и наслаждаться красивыми пейзажами. Актриса взяла с собой дочку Мию и сын Тимофея, которые теперь резвятся на пляже. Бывшая жена Прилучного всегда обладала хорошим чувством юмора, поэтому сняла откровенное видео. Девушка облачилась в горчичное мини-бикини. Она натерлась маслом для загара, а потом приняла соблазнительную позу. Более того, Муцениеце решила принять душ, поэтому опрыскала себя струями воды, намочив купальник.

«Источником всего творения является чистое сознание.. чистая потенциальность, ищущая выражения неявного через явное.. задумайтесь над этим, пока смотрите видосик. Еще почему-то в голове играет песня Pink — Stupid girl», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Агаты. Актриса смогла сразить мужчин своими формами. При этом многие отметили, что она выглядит идеально.

«Ух! Какая», «Когда хочешь показать своему бывшему мужу, кого он потерял«, «Е-мае, и у этой женщины двое детей», «Прилучный, шах и мат!!!», «Ну как можно быть такой красивой и в то же время прикольной», «Какие упругие персики», «Под лифом ежики проснулись», — прокомментировали пост подписчики.

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