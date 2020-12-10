Веселое трио: двойняшки 71-летней Пугачевой предстали на редком фото с внучкой своей мамы

Клава с легкостью нашла общий язык с Лизой и Гарри. Примечательно, что малыши приходятся дочке Кристины Орбакайте тетей и дядей.

На одной из фан-страничек шоумена Максима Галкина появился памятный летний кадр, который ранее муж Примадонны публиковал в личном профиле. Перед объективом фотокамеры позировали наследники Аллы Пугачевой: ее младшие дети — двойняшки Гарри и Лиза, а также любимая внучка Клавдия Земцова. Еще Кристина Орбакайте говорила о том, что певица называет малышку своей капелькой. Дело в том, что Клава, как две капли воды похожа на свою бабушку, в частности, характером и волевыми качествами.

К слову, Лиза и Гарри Галкины приходятся дочке Кристины Орбакайте тетей и дядей. Однако малыши немного младше своей племянницы. Клаве в марте исполнилось восемь лет, а двойняшки Примадонны отметили семилетие в сентябре.

На фото Лиза позировала в лимонных шортиках, белой тунике, салатовых сандалиях и косынке на голове, а Клава облачилась в цветочные шорты и кофту, дополнив образ шлепками. Компанию девочкам-подружкам на снимке составил братик Лизы. По словам шоумена, Гарри всегда находится рядом со своей сестренкой, они неразлучны.

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