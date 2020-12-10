Виктория Лопырева в силуэтном платье с разрезами прогулялась с сыном по мальдивскому пляжу

Виктория Лопырева любит путешествовать. Девушка в этом году не расставалась с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео. Сначала они провели несколько месяцев в Дубае, а потом перебрались в Турцию. Модель успевала не только отдыхать, заботиться о малыше, но и веселиться с подругами. А осенью она уже без мужа снова побывала в ОАЭ, где организовала фестиваль «Матрешка», а потом улетела на Мальдивы.

По словам Виктории за две недели работы она много переживала, поэтому решила развеяться. Блондинка уже на борту частного самолета стала веселиться с подругами и пить шампанское. Девушка теперь наслаждается красивыми видами на побережье с лазурной водой. Лопырева в первый же день отпуска облачилась в силуэтное белое платье с принтом. Наряд с разрезом на юбке и открытым плечом подчеркнул изгиб ее форм. Она босиком гуляла по пляжу с сыном.

В соцсети модель поделилась кадрами, где даже танцует с наследником. Она успела развеяться, а потом устроить фотосессию на побережье.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что для полной гармонии не хватает Булатова, но он занят на работе.

«Настоящая, живая Вика», «Какая фигурка», «Просто отпадный наряд», «Прям мальдивские грезы», «Все идеально», «Марку точно нравится», — стали комментировать пост подписчики.

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