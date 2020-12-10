«Связь наладилась, как только начали оформлять наследство»: мать Децла о внуке

Сейчас вдова рэпера и его сын Тони снова живут в квартире звезды.

Прошлой зимой в Сети активно обсуждался скандал в семье скончавшегося рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Якобы вдова артиста увезла куда-то его сына, не давала ему общаться с бабушкой и дедушкой — родителями звезды. В соцсетях Юлия Киселева заявляла, что родственники ее покойного мужа сменили замки в московской квартире рэпера, и она не может туда попасть. А в это время Александр и Ирина Толмацкие говорили, что никто не препятствует проживанию невестки и внука на прежнем месте.

В конце минувшего лета ситуация изменилась. Оказалось, что Юлия с 15-летним сыном Тони проживают в столице, но не дома, а на съемной квартире. Ирина Толмацкая рассказала Teleprogramma.pro, что разыскала их с помощью «сарафанного радио». Мать Децла сама отдала им ключи от квартиры Кирилла, и теперь они вернулись туда.

«Никто их оттуда не выгонял. Они сами почему-то решили куда-то спрятаться. Я не знаю, чем было обусловлено такое решение… Бегали, бегали, пока я их не нашла, — поделилась женщина. — Нашла, отдала ключи, поскольку из-за наличия животных я меняла там замки. Все нормально, живут в той же квартире».

Ирина считает, что в ее общении с невесткой и внуком «лед тронулся» — сейчас она хотя бы знает, где они, и может с ними переписываться. Конечно, ей бы хотелось больше живого общения, но даже на сообщения Юлия и Тони отвечают не всегда.

«Как только встал вопрос с оформлением наследства, связь с ними наладилась», — отметила Ирина.

Как и ее бывший муж Александр Толмацкий, она с тоской отмечает, что юного Тони в общении с бабушкой и дедушкой интересуют только деньги.

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