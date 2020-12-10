«Похоже ведь получилось?»: фанаты нарисовали картину Пугачевой в обнимку с Галкиным

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой семилетней Лизы Галкиной появился красивый рисунок ее родителей. На нем юморист и певица смотрят в кадр и красиво обнимаются.

«Какой красивый рисунок. Похоже ведь получилось?» Фанаты Лизы Галкиной

«Духовный и очень радостный рисунок. Очень красивый», «Здорово получилось. Как красиво нарисовали», «Хочется пожелать Алле Борисовне счастья огромного и пусть бог хранит ее прекрасную семью», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что дети в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились в 2013 году. В этом году ребята пошли в первый класс Первой московской гимназии. Родители просто без ума от своих наследников. К примеру, телеведущий чуть ли не каждый день выкладывает в социальные сети фотографии и видеозаписи со своими любимыми детьми. У Лизы и Гарри Галкиных, надо заметить, огромная армия поклонников.

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