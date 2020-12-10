Дочь Анны Ковальчук выросла точной копией мамы и снялась в новом сезоне «Тайн следствия»

Злате в этом году исполнилось двадцать лет.

На фанатской страничке дочери актрисы Анны Ковальчук Златы в Instagram появилось сразу несколько снимков звездной мамы со своей наследницей, которой в этом году исполнилось 20 лет. Девушка выросла точной копией родительницы. Она снялась в двадцатом сезоне сериала «Тайны следствия», который и сделал когда-то Анну Ковальчук узнаваемой персоной на всю страну.

Интересно, что много лет назад Злата Ковальчук уже была задействована в съемках «Тайн следствия». Она снялась в самой первой части нашумевшего сериала.

По сюжету, главная героиня забеременела. Первая часть как раз и закончилась съемками в роддоме. Кстати, сама Анна Ковальчук ранее рассказывала, что она неожиданно забеременела и режиссерам пришлось в срочном порядке переписывать сюжет.

Напомним, что отцом Златы является первый муж Анны Ковальчук актер Анатолий Ильченко. С мужчиной актриса много лет назад рассталась. Позже она вышла замуж за миллионера Олега Капустина, которому подарила сына Добрыню.

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