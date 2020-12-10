Казахская жена Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» поделилась милым кадром с мужем

Ксения Ли на фотографии светится от счастья рядом с любимым мужчиной.

Казахская жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения Ли в Instagram поделилась красивым кадром со своим любимым мужем. На фотографии девушка ласково прижимается к своей второй половинке. Они безумно счастливы вдвоем. На столе можно увидеть яблоки и свечи. В руках у счастливой семейной пары бокалы с вином.

«Иногда бывает начинаю думать. Думы всякие там себе думаю и знаете, что надумала? Что где-то хорошая фотка в закромах завалялась. Достала ее и вот короче вам». Ксения Ли

«Душевное фото! Всегда так приятно на вас смотреть! Счастья вам и долгих лет вместе!» «Классная, живая, настоящая, искренняя фотография!» «Фото сногсшибательное! Счастья вашей замечательной семье! Здоровья и успехов Дмитрию Владимировичу! Радости деткам! Всем вам желаю всего самого наилучшего! Душа радуется, глядя на вашу пару! С наступающим вас Новым годом!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Соколова и Ли, которая младше его на 23 года, трое общих детей. Также у шоумена есть двое детей от предыдущих отношений.

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