Лера Кудрявцева в алом платье миди и нюдовых лодочках сделала фото с Юлией Савичевой

Лера Кудрявцева в этом году пережила много хороших событий, а также плохих. Летом она с радостью устроила себе отпуск сначала в Адлере, а потом в Турции. 49-летняя телеведущая признавалась, что ей нужна внутренняя «перезагрузка», чтобы спокойно спать. Она снимается в передачах, где знаменитости раскрывают ей свои секреты и изливают душу. Некоторые истории поражают ее очень сильно. При этом сама блондинка живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит двухлетнюю дочку Марию.

В декабре у Леры прибавилось работы. Она недавно стала ведущей «Песни года», где блистала в черном силуэтном платье-рыбке. А потом стала блондинка делиться кадрами со съемочной площадки. Девушка уже несколько дней занята в кино. Также Кудрявцева успела сняться в новом выпуске передачи «Секрет на миллион». Новой героиней проекта стала Юлия Савичева. Она дала редкое интервью, в котором раскрыла подробности личной жизни.

Певица предстала в студии в черных брюках в тонкую полоску и маку-корсете. Она сделала фото с Лерой, которая облачилась в алое приталенное платье миди и нюдовые туфли-лодочки. К слову, обувь телесного цвета зрительно стройнит и вытягивает силуэт. Это известный прием стилистов.

«Я буду завтра заниматься съеемками нового бьюти-блога (сюрпризно-новогоднего), потом будет череда интервью и мероприятий», — поделилась Савичева.

Многие поклонники признались, что уже ждут нового выпуска программы. При этом многие одарили девушек комплиментами. «Какие красотки», «Юлия такая милая», «Вот это леди», «Лера просто огонь в этом платье», — стали писать подписчики.

Напомним, что уже сейчас можно узнать подробности душевной беседы Юлии с телеведущей в большой колонке портала Teleprogramma.pro. А увидеть новый выпуск шоу можно будет 12 декабря в 21:20 на НТВ.

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