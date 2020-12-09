Подружки: Ольга Орлова запечатлела Ксению Бородину в терракотовой дубленке и лосинах

Ведущие шоу «Дом-2» ценят свою дружбу. Некоторые поклонники отметили, что они не только молодо выглядят, но и очень стильно.

Ольга Орлова недавно отметила 43-летие. Она предпочитает проводить свободное время на морях. Девушка заботиться о собаках и является известной зоозащитницей. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» уже три года ведет проект «Дом-2». Там она ближе всего общается с Ксенией Бородиной. Они часто видят вне стен проекта, хоть у каждой из них и насыщенная личная жизнь. Так 9 декабря подруги решили провести вечер вместе.

В соцсети Ольга опубликовала совместный снимок с Ксенией. Она облачилась в джинсы, высокие сапоги и объемный свитер синего цвета. На плече певицы была сумка. А вот ее коллега предпочла более трендовый образ. Бородин надела лосины с массивными ботинками на толстой подошве, которые актуальны в этом сезоне, и дубленку терракотового цвета со светлым плюшевым мехом. Она собрала волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

«В мире достаточно судей. А друг создан для того, чтобы принять тебя таким, какой ты есть», — написала Орлова.

Поклонники были рады видеть подруг вместе. По всей видимости, телеведущий сходили в ресторан. Многие восхитились их моложавым видом и уютными образами. «Класснючие,» «Девчули», «Вы прям как лучшие подруги. Приятно смотреть», «Невероятные красотки», «Лучшие ведущие», «Главное, что маски в руках», «Какие вы молодые и стильные», «Ксюша прям мадам», «Вот это дубленочка», -прокомментировали пост подписчики.

К слову, дубленки стали трендом этой зимой. Ольге Бузовой такую обновку сливочного цвета подарил возлюбленный Дава, а потом дубленки появились у Кети Топурии, Анны Седоковой, Анастасии Решетовой и других знаменитостей.

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