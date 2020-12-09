«Вообще не стыдно»: 45-летняя Рудковская в пиджаке и прозрачной юбке обнажила изящные бедра

Яна Рудковская недавно сообщила о пополнении в семье. Она давно мечтала стать мамой снова, но зачать ребенка в 45 лет оказалось сложно, поэтому продюсер воспользовалась услугами суррогатной матери. Теперь она и ее муж Евгений Плющенко заботятся о маленьком сыне Арсении. Также у них подрастает семилетний сын Александр. Не смотря на то, что теперь девушке нужно заботиться о младенце, она старается вести прежний образ жизни.

Недавно Яна побывала в гостях у Филиппа Киркорова, а также закупила новогодние игрушки, чтобы украсить особняк. А вот 9 декабря светская львица поделилась кадрами с фотосессии. Она решила устроить съемку в пикантном образе, надев боди, прозрачную юбку из фатина и черный пиджак. Наряд позволил ей блеснуть изящными бедрами и стройными ногами. Изюминкой образа стали сверкающие босоножки с ремешками-спиралью.

«В боди и в пиджаке… провокационная съемка для одного из моих любимых глянцевых изданий! Моралистов просьба свое экспертное мнение оставить при себе.. Есть идеи, для какого издания я согласилась на этот exotic experience?» — написала звезда.

Примечательно, что Рудковская получила множество комплиментов. Поклонники отметили, что такой фигуре можно лишь позавидовать. «Ого, вот это наряд», «Такая аппетитная, шикарная девушка», «Как всегда, шикарно выглядите», «Босоножки крутые», «Ноги идеальные», «Вообще не стыдно, вы же хороши», — стали комментировать пост подписчики.

Также Яна предстала и в более сдержанном наряде. Она позировала в студии в пышном черном платье и ботильонах. Светская львица села на пол, чтобы показать всю красоту образа.

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