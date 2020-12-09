«Небольшая остановка в Москве»: Водянова с детьми прогулялась по заснеженному лесу

Наталья Водянова давно живет в Париже. При этом девушка никогда не забывает о своих корнях. У девушки подрастают дети: Лукас, Нева, Виктор, Роман и Максим. Они росли в Европе, но разговаривают не только на английском и французском языках, но и на русском. Минувшей осенью модель сыграла свадьбу с Антуаном Арно. Она отказалась от медового месяца, но зато смогла увидеться с бабушкой, которая приезжала к ней в гости, а также недавно нарядила елку вместе с детьми.

Год назад Водянова ездила по разным красивым местам в России со своими старшими наследниками. Теперь модель поделилась кадрами, на которых гостит у своих друзей — балерины Натальи Томпсон и ее мужа фотографа Чарльза. У пары тоже много детей — шестеро. Сначала модель устроила посиделки у них в деревянном доме, где наследники смогли сыграть в шахматы и спеть с новыми друзьями. А потом они отправились гулять по заснеженному лесу.

«Вот как мы это делаем — небольшая остановка в Москве, чтобы повидать наших друзей, прежде чем мы тоже уедем», — написала звезда.

Дочка девушки Нева облачилась в джинсы клеш и белый пуховик оверсайз. Ее брат примерил шапку-ушанку с черным пуховиком. Дружная компания насладилась красивыми пейзажами. «Мороз и солнце — день чудесный», — заявила Водянова. Сын Томпсонов спросил, куда они дальше поедут. «В Мурманск», — призналась она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у модели воспитанные и красивые дети.