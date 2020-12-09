«О боги! Нет слов»: Гагарина в микробикини подразнила фанатов шикарной фигурой

Полина Гагарина рассталась со своим вторым мужем — звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. В этом браке на свет появилась младшая дочка певицы — Мия, ей всего три годика. Также у поп-дивы есть старший сын Андрей, он прекрасно ладил с отчимом. Певица не препятствует экс-возлюбленному видеться с детьми и даже, наоборот, поддерживает его в этом стремлении. Ведь с мужем артистка разошлась без лишних ссор и взаимных упреков.

В своем Instagram Полина Гагарина то и дело публикует пикантные снимки, демонстрируя эффектную фигуру в мини-бикини. Так, певица делилась летнем кадром, на котором предстала в двухцветном купальнике. Поклонники пришли в восторг, увидев стройную талию и грациозные изгибы звездного тела.

«О боги! Нет слов», «Суперская», «А что это через лиф просвечивается?!», «Сексуальность зашкаливает», «Ой, ну какая же вы худенькая», «Дома что, совсем не кормят?!», «Восхитительная», «Очень сексапильно!!», «Поля, любоваться вами одно удовольствие», «Вот бы также похудеть», «Сама стройность», «Мисс Изящество», — пишут фолловеры.

Смотрите также: