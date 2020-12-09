«Напился и никуда не пошел»: Роман Мадянов рассказал, как пытался подработать Дедом Морозом

У Романа Мадянова, заслуженного артиста России, фактура такая, что ему только, казалось бы, и работать Дедом Морозом. Но, как он признался в интервью ФАН, с работой аниматором у него как-то не сложилось. Говорит, в кино играл, а вот участь массовика-затейника его миновала.

Однажды он пытался подзаработать в роли Дедушки Мороза, но ситуация вышла из-под контроля.

«Однажды у меня был такой опыт. Правда, неудачный. Мы переоделись, собрались, а потом так напились со Снегурочкой, что никуда не поехали. Причем инициатором была она. С нами тогда, помню, еще две пары были. Мы все нажрались просто в зюзю. Было уже не до детей. На этом мой опыт с подработками на елках закончился», — признался Мадянов.

Сейчас артист на съемках в Геленджике. Работа в кино еще есть, пусть и немного. На Новый год планирует быть дома, чтобы отметить праздник в теплом семейном кругу.

«Дома и только дома. Перед новогодними праздниками люди, несмотря даже на предостережения Собянина, едут в Москву за подарками, будто в других городах и районах их нет. Людей в столице всегда в эти дни много. Поэтому лишний раз вообще не хочется выезжать в Москву, а если и выезжать, то максимально редко», — поделился Мадянов.

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