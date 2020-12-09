«Искрится огонек»: Полина Гагарина трогательно поздравила Екатерину Варнаву с 36-летием

Полина Гагарина в этом году не часто появляется на вечеринках и светских раутах. Девушка рассталась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Сначала она не комментировала слухи о проблемах в отношениях, но потом подтвердила, что готовится к разводу. Теперь девушка сама воспитывает дочку Мию, а также сына Андрея от первого брака. Даже в период пандемии она много работает, но при этом не показывает ни усталости, ни грусти.

Каждый раз Полина рада увидеться с друзьями. Она тепло общается с Сергеем Лазаревым. Также певица дружит с Екатериной Варнавой. Бывший возлюбленный актрисы Константин Мякиньков танцевал в коллективе Гагариной. Они часто проводили время вместе и отмечали важные события. 9 декабря Варнава отмечает день рождения. Полина поздравила подругу и опубликовала фото, на котором они предстали вдвоем.

В кадре певица позировала в шелковом платье-халате на запах нюдового цвета. Именинница облачилась в платье и жакет пастельных оттенков.

«Катюня моя! Смотрю на тебя влюбленными глазами и так буду всегда! Горжусь твоими успехами, восхищаюсь твоей смелостью и свободой! Пусть в твоей душе всегда цветет любовь, а в Глазах искрится огонек, тот самый который делает тебя особенно красивой! С днем рождения, моя талантуха», — написала звезда.

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