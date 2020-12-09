Косметолог рассказала, как смогли вернуть молодость звезды «Суперстар. Возвращение»

На ТВ вновь засветились звезды 80-х, 90-х и нулевых годов: Влад Сташевский, Николай Трубач, Алиса Мон, Ирина Шведова, Юлия Волкова и прочие. Все они стали участниками нового телешоу под названием «Суперстар. Возвращение».

Пропавшие на много лет исполнители вновь сияют в свете камер. И, кажется, они даже не изменились за эти десятки лет, а многие и вовсе помолодели. Конечно же, не обошлось без современных процедур косметологии. На что решились эти суперзвезды, ради того, чтобы сохранить свою молодость, порталу NEWS.ru рассказала врач-косметолог Кристина Харкавая.

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Особенно похорошела сегодня бывшая солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.

«Татьяна Иванова относится к «усталому морфотипу», изменения с лицом минимальны. Но подтяжку она все же делала. У нее очень ровная линия лица, что в ее возрасте не бывает. Возможно, была коррекция скул», — оценила косметолог внешний вид звезды.

Что удивительно, по мнению эксперта, ни Татьяна Иванова, ни ведущая шоу Лолита Милявская, ни Алла Пугачева не пользовались ботоксом. Потому что мимика у них полностью сохранилась. Зато более молодые участники проекта активно пользуются средством для блокировки мимических морщин. Этим «грешит» и Ольга Бузова, которая приходила на шоу в качестве гостьи, и Юля Волкова из группы «Тату»

«У Юли откорректированы и скулы, и губы. И, возможно, нижнюю челюсть меняли с помощью филлеров с гиалуроновой кислотой. Об этом свидетельствует очень ровный и четкий контур нижней части лица. Для ее естественного типа внешности такой контур не характерен».

Алиса Мон тоже пользовалась услугами пластических хирургов.

«То, что она делала подтяжку средней трети лица и скул, это однозначно», — уверена косметолог.

Другие звезды — участники шоу, кардинально внешность не меняли, но регулярно прибегают к услугам косметологов и делают поддерживающие процедуры, хорошо следят за кожей.

Справка Teleprogramma.pro:

Кристина Харкавая, дерматовенеролог, косметолог, трихолог.

В 2010 году окончила Днепропетровскую государственную медицинскую академию. В 2012 году прошла интернатуру по специальности «Дерматовенерология» в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца.

В период с 2013 по 2015 год прошла ряд курсов по повышению квалификации, в том числе, прослушала программу «Применение микроимплантов (препаратов контурной пластики) в косметологии и эстетической медицине», в РУДН.

Практикующий врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог. Работает в Москве.

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