«За это дико стыдно»: Тутта Ларсен призналась, что поднимала руку на старшего сына

Телеведущая вспомнила, что одно время была матерью-одиночкой, поэтому ей было сложно с первым ребенком.

Тутта Ларсен является знаменитой телеведущей. Уже больше 30 лет она трудится на ТВ. При этом девушка успевает следить за собой и воспитывать троих детей. Она несколько раз состояла в браке. Первым ее избранником был гитарист Максим Галстьян, которому она готовилась родить дочку, но потеряла ребенка. В итоге они развелись. Второму возлюбленному Захару Артемьеву она родила сына Луку, но и с ним девушка рассталась.

Теперь Ларсен счастлива в браке с новым избранником Валерием Колосовым. Они воспитывают двоих общих детей 10-летнюю Марфу и пятилетнего Ивана. Девушка успешно совмещает карьеру и материнство. В новом интервью она раскрыла свои секреты воспитания, рассказала, кем хочет стать ее дочка. Наследники телеведущей с малых лет пробуют себя в разных сферах и снимаются в различных проектах. По словам Тутты, она их почти не наказывает.

При этом девушка призналась, что со старшим сыном допускала ошибки в воспитании. Тогда она была матерью-одиночкой, что сказалось в итоге на ребенке.

«Я наделала ошибок, особенно в том, что касается здоровья и лечения, и да, конечно, общения. Луку я наказывала, пару раз даже телесно, и мне за это дико стыдно», — поделилась звезда.

Тутта также отметила, что два года жизни без отца также наложили свой след на ее сыне.

«Он все равно очень классный парень, хороший, добрый, но немножко неустойчивый, что ли, в отличие от Марфы и Вани, у которых есть большая уверенность в себе и что мир прекрасен», — добавила телеведущая.

По словам девушки, старший сын ее многому научил, к примеру, уважать чувства и желания детей. К слову, также Тутта призналась, что на нее родители тоже поднимали руку, а вот ее сестра уже не получала телесных наказаний. Теперь телеведущая старается применять только хорошие методы воспитания. При этом ей с мужем порой не хватает времени на личную жизнь. Она поделилась, что иногда наследников ей приходится доверять няне и просить ее задержаться, чтобы побыть вдвоем с возлюбленным, об этом пишет журнал 7days.

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