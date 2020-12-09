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«За это дико стыдно»: Тутта Ларсен призналась, что поднимала руку на старшего сына

Телеведущая вспомнила, что одно время была матерью-одиночкой, поэтому ей было сложно с первым ребенком.

«За это дико стыдно»: Тутта Ларсен призналась, что поднимала руку на старшего сына
Тутта Ларсен с сыном. Фото: instagram.com/larsentut/

Тутта Ларсен является знаменитой телеведущей. Уже больше 30 лет она трудится на ТВ. При этом девушка успевает следить за собой и воспитывать троих детей. Она несколько раз состояла в браке. Первым ее избранником был гитарист Максим Галстьян, которому она готовилась родить дочку, но потеряла ребенка. В итоге они развелись. Второму возлюбленному Захару Артемьеву она родила сына Луку, но и с ним девушка рассталась.

Теперь Ларсен счастлива в браке с новым избранником Валерием Колосовым. Они воспитывают двоих общих детей 10-летнюю Марфу и пятилетнего Ивана. Девушка успешно совмещает карьеру и материнство. В новом интервью она раскрыла свои секреты воспитания, рассказала, кем хочет стать ее дочка. Наследники телеведущей с малых лет пробуют себя в разных сферах и снимаются в различных проектах. По словам Тутты, она их почти не наказывает.

При этом девушка призналась, что со старшим сыном допускала ошибки в воспитании. Тогда она была матерью-одиночкой, что сказалось в итоге на ребенке.

«Я наделала ошибок, особенно в том, что касается здоровья и лечения, и да, конечно, общения. Луку я наказывала, пару раз даже телесно, и мне за это дико стыдно», — поделилась звезда.

Тутта Ларсен с мужем и детьми. Фото: instagram.com/larsentut/

Тутта также отметила, что два года жизни без отца также наложили свой след на ее сыне.

«Он все равно очень классный парень, хороший, добрый, но немножко неустойчивый, что ли, в отличие от Марфы и Вани, у которых есть большая уверенность в себе и что мир прекрасен», — добавила телеведущая.

По словам девушки, старший сын ее многому научил, к примеру, уважать чувства и желания детей. К слову, также Тутта призналась, что на нее родители тоже поднимали руку, а вот ее сестра уже не получала телесных наказаний. Теперь телеведущая старается применять только хорошие методы воспитания. При этом ей с мужем порой не хватает времени на личную жизнь. Она поделилась, что иногда наследников ей приходится доверять няне и просить ее задержаться, чтобы побыть вдвоем с возлюбленным, об этом пишет журнал 7days.

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