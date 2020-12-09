Мамина модница: Лиза Галкина в клетчатых кюлотах позировала в столовой их особняка в Грязи

Алла Пугачева то и дело балует дочку Лизу стильными обновками. Обширному гардеробу малышки могут позавидовать и девочки-подростки. Кроха уже выгуливала все возможные платья из органзы и шифона на детских утренниках, брюки-палаццо, модные приталенные жакеты и серебристые пуховики. Ко всему прочему, Лиза Галкина наряжалась и в клетчатые кюлоты. Этот предмет гардероба в топе сезона осень-зима —2020/21. Отец девочки — шоумен Максим Галкин — не скрывает, что их с Аллой Борисовной дочка растет маленькой кокеткой и модницей. По характеру Лиза очень напоминает свою именитую маму.

В модном наряде Лиза Галкина позировала в столовой их загородного особняка в подмосковной деревне Грязь. Напомним, что семилетние двойняшки Гарри и Лиза в этом учебном году пошли в первый класс. Теперь они учатся в школе.

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