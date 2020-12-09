Станислав Садальский поделился своим детским снимком на трехколесном велосипеде

Актер Станислав Садальский в Instagram поделился своим детским снимком, который был сделан, судя по всему, более шестидесяти лет назад. На фотографии известный актер запечатлен на трехколесном велосипеде. Ему на раритетном архивном кадре примерно шесть-семь лет. Фотография была сделана во второй половине пятидесятых годов в городе Канаш в Чувашской Республике.

В подписи под постом актер, который многим запомнился по роли карманника Кирпича из замечательной советской картины «Место встречи изменить нельзя», рассказал одну из своих детских историй.

«Вы совсем не меняетесь. Без подписи можно узнать, что это Стас», «Как приятно, глядя на ваш снимок, окунуться в детство. У меня тоже был такой снимок», «Знакомый город Канаш. Как приятно стало на душе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Станислав Садальский родился в селе Чкаловское Чувашской АССР. Первой его ролью на сцене стал роль сеньора Помидора в школьном театре.

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