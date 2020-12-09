Личный фотограф Пугачевой заснял певицу Руслану во время «Евровидения» в Киеве

Украинская исполнительница победила на конкурсе в 2004 году.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился раритетным кадром с песенного конкурса «Евровидение». На фотографии им была запечатлена украинская певица Руслана.

«Ее безумная популярность в начале двухтысячных зашкаливала за все разумные пределы. А молодежь-то помнит? Это фото я снял на «Евровидении» в Киеве».

Роман Родин

«Какие тогда были дикие танцы», Это Руслана. Мы ее прекрасно помним», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что певица Руслана победила на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в 2004 году. Вскоре за свою победу она была удостоена звания народной артистки Украины. Кроме того, звезда является почетным жителем Львова. Руслана замужем за известным украинским продюсером Александром Ксенофонтовым. Совместно с супругом она владеет рекламно-продюсерским агентством Luxen Studio. Заметим, что Руслане уже 47 лет. Детей у звездной украинской исполнительницы нет.

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