«Скоро новый сингл»: внучка Михаила Боярского в белом топе похвасталась выдающимися формами

Внучка «главного мушкетера страны» актера Михаила Боярского Екатерина в Instagram опубликовала красивый и очень чувственный кадр. На фотографии она запечатлена неизвестным фотографом в белом топе. При этом не могут не вызвать восхищение ее прелестные формы и огромный пышный бюст.

«Вчера снимали сниппет для нового трека. Уже скоро смогу с вами поделиться! И скоро новый сингл». Екатерина Боярская

«Ракурс хорош. Бюст просто на загляденье», «Екатерина, нельзя быть красивой такой», «Прекрасно выглядите. Всем бы так», «Фигурка, конечно, просто великолепна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Боярская — дочь Сергея Боярского. Он депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», актер театра и кино. В этом году внучке Михаила Боярского исполнилось 22 года. Екатерина сейчас пытается построить карьеру певицы. У нее также есть младшая сестра. Александре в этом году исполнилось 12 лет.

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