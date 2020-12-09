Молодой и без бороды: Дмитрий Исхаков показал, как выглядел до женитьбы на Полине Гагариной

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram разместил снимок, который был сделан восемь лет назад, когда он еще не был женат на певице Полине Гагариной.

«Меня очень часто просят сбрить бороду. Настолько часто, что я, исчерпав весь арсенал ответов, отмазок и шуток, решил выложить кадр, которому восемь лет. Я тут без бороды и с Павликом, который жив и здоров и по сей день. Что скажете?»

Дмитрий Исхаков

«Сначала посмотрела и не узнала. Потом опять посмотрела и снова не узнала», «Я за бороду и седину», «Очень красивый мужчина. Без бороды намного моложе и красивее выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина сыграли свадьбу в 2014 году. В 2017 году на свет появилась их общая дочь Мия. В этом году стало известно, что пара больше не живет вместе. Сейчас идет бракоразводный процесс. В скором времени певица и фотограф станут свободными людьми.

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