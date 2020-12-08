«Рады за Тему»: Владимир Пресняков покатался на лыжах со старшими сыновьями и невесткой

Певец решил провести вечер с наследниками, а вот его жена осталась дома с малышом, которому всего один месяц.

Владимир Пресняков недавно стал папой в третий раз. Жена Наталья Подольская подарила 52-летнему артисту еще одного сына Ивана. Также у них подрастает пятилетний наследник Артемий, а от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте у певца есть взрослый сын Никита. Поклонники надеялись, чтоу пары появиться долгожданная дочка, но судьба решила иначе. Впрочем, сами супруги нисколько не расстроились.

Подольская теперь привыкает быть мамой двоих детей. Муж помогает ей заботиться о малышах и водит возлюбленную на свидания, чтобы она развеялась. Накануне пара поддержала своего сына, который впервые выступил на сцене на отчетном концерте школы «Тодес». Певица не смогла сдержать слез, гордясь малышом. А теперь Пресняков отправился с наследником кататься на лыжах. Он впервые решил покататься с ним по склонам.

Артист облачился в алый пуховик, а малыш — в белый с принтом. Мальчик без боязни встал на лыжи. Также компанию им составил Никита Пресняков, который обожает кататься на сноуборде и его жена Алена Краснова. Звездная семья вместе провела время. А вот Подольская сожалела, что не смогла им составить компанию.

«Сегодня было как-то так. Мы с Ваней завидуем дома, но очень рады за Тему», — написала певица.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Владимир прекрасный папа. Артист всегда старается уделять внимание старшему наследнику, хоть Никита уже давно живет своей жизнью.

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