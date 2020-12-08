Даже дома с короной: Гагарина в шортах и клетчатой рубашке увлеклась с дочкой новой игрой

Полина Гагарина стала почти свободной девушкой в начале зимы. Певица подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Девушка теперь сама заботится о трехлетней дочке Мие, хоть и не запрещает бывшему возлюбленному с ней видеться. Также у нее есть сын Андрей от первого брака. Артистка даже в период пандемии много работает. Она участвует в съемках разных передач и новогодних концертов, а на днях девушка блеснула на «Песне года».

А первые выходные Полина провела с наследницей. Она сначала отправилась гулять с ней в парке. Малышка обрадовалась снегу и стала валяться в нем, изображая ангелов. Певицу умилило занятие, которое придумала девочка. На улице стояла морозная и солнечная погода, поэтому кроха предстала в пуховом комбинезоне.

А вот вечером Гагарина переодела ее в клетчатое платье. Мия также надела корону, чувствуя себя принцессой. Певица вместе с ней занялась игрой в LEGO. Они собрали целый дом. Артистка была в шортах и клетчатой рубашке, подстать наследнице.

«Кто бы мог подумать, что мне так понравится собирать наборы LEGO! Практически с азартом я строила с Мией этот игрушечный дом! Спасибо за то, что напомнили, как это: проводить время вместе, да еще с пользой — развиваясь и играя», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие уверены, что Мия растет копией мамы, хоть лицо крохи певица до сих пор скрывает. «Самые прекрасные», «Красивые какие», «Полина, вы с дочкой Мией красивые», «Как хорошо, что Мия проводит время с мамой», «О, это очень крутой дом!!!», «Это так мило», — прокомментировали пост подписчики.

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