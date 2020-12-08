Невестка Орбакайте в пуховом комбинезоне покаталась на сноуборде с внуком Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова открыли горнолыжный сезон. Трогательными кадрами с отдыха они поделились в соцсетях.

Никита Пресняков является старшим сыном Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Он родился в творческой семье, поэтому не удивительно, что парень стал музыкантом. Однако ему не нравится популярная музыка, которую исполняют его родственники. Никита создал свою рок-группу, с которой дает концерты и записывает альбомы. Уже три года рыжеволосый артист счастлив в браке с Аленой Красновой, которая раньше была его соседкой по даче.

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Влюбленные предпочитают жить для себя и не торопятся заводить детей. Минувшим летом Алена отдохнула в Сочи с сестрой. Она часто устраивает раздельный отдых с мужем, чтобы подогреть отношения. В последнее время они много работали, поэтому первый свободный день провели вместе.

Никита отправился с женой на горнолыжный курорт. Они покатались по склонам на сноубордах. Краснова облачилась в светло-серый пуховой комбинезон и черную вязаную шапку, а ее избранник предпочел клетчатую куртку и пуховые штаны молочного оттенка.

«Открыли сезон», — похвасталась невестка Орбакайте.

Примечательно, что приехал на курорт и папа Никиты. Владимир привез с собой среднего сына Артемия. Он предпочел покататься с пятилетним малышом на лыжах. А вот его супруга Наталья Подольская осталась дома с младшим ребенком Ваней, которому только недавно исполнился один месяц. Поклонники восхитились дружной семьей.

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